Editoria, Marcegaglia: nulla di vero né definito su Agi-Radiocor

Londra, 16 mar. - "Non c'è alcuna notizia su questo. Lo abbiamo letto anche noi sui giornali. Non c'è nulla di definito, nulla di vero. Siamo sul mercato e tutti parlano con tutti ma non c'è nulla di definito". Lo ha detto la presidente di Eni, Emma Marcegaglia, rispondendo a Londra a margine della presentazione del Piano industriale al 2021 a chi le chiedeva cosa ci sia di vero nelle indiscrezioni sull'acquizizione da parte dell'Agi, l'agenzia di stampa dell'Eni, del 49% di Radiocor Plus, l'agenzia del Sole 24 Ore.