Carceri, Meloni: da governo scaduto decreto per delinquenti fuori

Roma, 16 mar. - "Fuori i delinquenti di galera: è lo slogan della sinistra che sta tentando in tutti i modi di approvare un nuovo decreto 'libera-criminali'. L'ultima follia di un Governo scaduto, mandato a casa a gran voce dagli italiani e che, a pochi giorni dall`insediamento del nuovo Parlamento, ha la faccia tosta di occuparsi di provvedimenti così sensibili. Gli italiani hanno mandato a casa il Pd e chiedono certezza della pena, più sicurezza, maggiori tutele per le vittime di reati e per gli agenti di polizia penitenziaria". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.