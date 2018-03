Rampelli (FdI): appello a Gentiloni, salvi agenzia Askanews

Roma, 16 mar. - "Nel tentativo di conferire informazioni strategiche a soggetti stranieri, vulnerando ancora di più un sistema editoriale fragile e dagli assetti promiscui, l`ex presidente Renzi ha completamente stravolto il sistema di assegnazione dei fondi alle agenzie di stampa. A gestire uno dei settori più delicati, Luca Lotti, che si è dimostrato privo della sensibilità istituzionale, come del resto tutti gli appartenenti al cerchio ex magico. Oggi, il sistema si è inceppato per l`approssimazione (nella migliore delle ipotesi) di chi ha gestito questo settore, con pesanti ripercussioni sulle redazioni. È il caso di AskaNews, l`agenzia di stampa di proprietà del banchiere Luigi Abete, che - come tutti i banchieri italiani - fa il forte con i deboli e il debole con i forti". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"Abete - continua - si mostra indisponibile ad attendere il poco tempo rimasto per avere il completamento della gara sui servizi delle agenzie di stampa, attraverso il quale Askanews potrebbe salvarsi con tutti i suoi lavoratori. L`editore, invece, ha chiesto - anzi imposto - una cassa integrazione stellare ai suoi dipendenti. In questa fase di transizione, una cosa buona il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ancora in carica può farla: salvare l`agenzia Askanews intervenendo affinché la situazione non precipiti. Fratelli d`Italia s`impegna a sostituire questo meccanismo perverso della gara europea e dei ribassi selvaggi con una legge di sistema che dia coerenza e stabilità all`intero settore. Perché la tutela degli interessi nazionali anche nel settore delle informazioni è strategica".