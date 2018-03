Carceri, Polverini (Fi): primo segnale importante

Roma, 16 mar. - "Dal Governo arriva un primo segnale importante al mondo carcerario che da cinque anni attendeva una svolta dopo la sentenza della Corte europea dei diritti umani che aveva condannato l`Italia per le condizioni di vita dei detenuti; ora è importante che si proceda con celerità al completamento della riforma dell`ordinamento penitenziario per restituire certezza del diritto e sicurezza ai cittadini". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Renata Polverini che aggiunge: "Non è caduto nel vuoto l`appello delle Camere Penali e dei tantissimi Magistrati che hanno spiegato in ogni modo come fosse immeritato e fuorviante l`epiteto di 'svuota carceri' assegnato demagogicamente ad un provvedimento che getta solo le basi per una dignitosa esecuzione della pena".

"E` stato premiato anche il lavoro ed il coraggio di chi ha creduto e promosso questa battaglia come la leader Radicale Rita Bernardini e di chi, solitariamente, l`ha sostenuta sulla stampa come Piero Sansonetti, Direttore de Il Dubbio. Se oggi l`Italia è meno ingiusta lo si deve anche a loro oltre che, e gliene va dato atto, al ministro Andrea Orlano ed al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni", conclude.