Cyber security, Sogei: completato iter accreditamento Cert

Roma, 16 mar. - Il Computer Emergency Response Team (Cert) di Sogei - partner tecnologico del ministero dell'Economia e delle Finanze - ha completato l'iter di accreditamento per l'utilizzo del marchio 'Cert' rilasciato dal Software Engineering Institute della Carnegie Mellon University. L'Università, infatti, detiene i diritti internazionali del marchio 'Cert' fin dalla prima creazione, nel 1998, di un team di questo tipo nel proprio campus.

L'iter di accreditamento non è un semplice accordo legale tra le parti, prevede, infatti, specifici e puntuali passaggi e verifiche dei servizi erogati. Si tratta del primo riconoscimento internazionale dell'operato del Cert Sogei, che lo vede ora al fianco di altre strutture nazionali e internazionali accreditate.

Il Cert Sogei, spiega la stessa società - è "la struttura preposta al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica del dominio costituito dalle strutture del Mef (Costituency) ed è in grado di fornire alle amministrazioni richiedenti tutti i servizi relativi, dalla gestione dell'incidente informatico (Incident Handling) al coordinamento della task force in caso di eventi cibernetici (costituency, personale SOC, IT operation, dall'analisi forense e supporto consulenziale - metodologico e organizzativo) alla formazione e comunicazione per promuovere la cultura della sicurezza cibernetica, favorendo il grado di consapevolezza e competenza, attraverso la condivisione di informazioni relative a specifici eventi in corso, nuovi scenari di rischio o particolari tematiche di sicurezza delle informazioni".

(Fonte: Cyber Affairs)