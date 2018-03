Toti (Fi): avventata candidatura Scajola a sindaco Imperia

Genova , 16 mar. - "Non c'è nessuna spaccatura all'interno di Forza Italia, Scajola ha avanzato una sua candidatura a titolo personale a sindaco di Imperia, che è assolutamente legittima ma che i partiti della coalizione che governa la Liguria e gli altri suoi capoluoghi non hanno ancora affrontato nel merito. Nel metodo sì e riteniamo che fosse una candidatura un po' avventata e anticipata rispetto a quello che deve essere il normale dialogo tra le forze politiche". Lo ha affermato il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commentando l'autocandidatura dell'ex ministro Claudio Scajola a sindaco di Imperia.

"Se lui sarà in campo - ha aggiunto il governatore ligure - sentirò tutti i suggerimenti dei partiti e poi decideremo tutti insieme. L'obiettivo irrinunciabile - ha sottolineato Toti - è che la coalizione si presenti unita anche a Imperia con un candidato condiviso. Il contributo di Scajola è benvenuto ma il candidato si sceglie insieme".

"Se uno trova ampio consenso da parte di tutti ben venga, altrimenti - ha detto ancora Toti - darà una mano al candidato che tutti i partiti insieme sceglieranno. Non penso che ci saranno sfide all'interno della famiglia Scajola - ha concluso il governatore ligure parlando dell'eventuale candidatura del nipote dell'ex ministro, l'assessore regionale Marco Scajola - come non voglio che ci siano sfide all'interno della coalizione di centrodestra".