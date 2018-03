Turchia, Corte Costituzionale ordina rilascio giornalisti detenuti

Ankara, 16 mar. - La Corte Costituzionale turca ha stabilito per la seconda volta la violazione dei diritti dei giornalisti Sahin Alpay e Mehmet Altan, in carcere dopo il fallito golpe del 2016, e ordinato la loro scarcerazione immediata.

Una sentenza analoga era stata emessa già nel gennaio scorso, ma i tribunali inferiori non hanno recepito la decisione e i due giornalisti sono quindi rimasti in carcere: resta quindi da vedere se la nuova sentenza - che in teoria è vincolante - verrà effettivamente applicata, alla luce dello stato di emergenza decretato dal governo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

