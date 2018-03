Filippine si ritirano dalla Corte penale internazionale -2

Roma, 16 mar. - "La decisione di ritirarsi è una posizione di principio contro coloro che vogliono politicizzare e usare come arma contro di noi i diritti umani", ha scritto nella lettera di Manila. Il segretario agli Esteri Alan Peter Cayetano ha affermato che il ritiro delle Filippine è contro una "ben orchestrata campagna che vuole ingannare la Comunità internazionale per crocifiggere il presidente Duterte distorcendo la situazione dei diritti umani nel Paese".

La reazione di O-Gon Kwon non si è fatta attendere. "Mi dispiace per questo sviluppo. Uno Stato che si ritira dallo Statuto di Roma potrebbe negativamente impattare sui nostri sforzi collettivi per combattere l'impunità", ha affermato il presidente.