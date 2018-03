Filippine si ritirano dalla Corte penale internazionale

Roma, 16 mar. - Le Filippine hanno annunciato il loro ritiro dalla Corte penale internazionale, che sta esaminando i metodi utilizzati nella sanguinosa campagna antidroga voluta dal presidente Rodrigo Duterte. L'organismo nato in base allo Statuto di Roma, per bocca del presidente O-Gon Kwon, ha espresso dispiacere per l'annuncio di Manila.

Duterte giorni fa ha annunciato alla nazione che avrebbe fatto lasciare la Corte proprio a causa dell'inchiesta preliminare lanciata il mese scorso per crimini contro l'umanità a causa delle uccisioni extragiudiziali perpetrate dalla polizia nell'ambito di questa campagna.

La polizia filippina afferma di aver ucciso circa 4mila sospettati che, a suo dire, avrebbero reagito agli arresti. Secondo i gruppi per i diritti umani, che accusano le autorità di uccidere indiscriminatamente, il numero sarebbe tre volte maggiore.