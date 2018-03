Siria, Onu: a Afrin civili usati come "scudi umani" -2

Roma, 16 mar. - Parlando in una conferenza stampa tenuta a Ginevra, la portavoce ha spiegato: "Siamo profondamente preoccupati per il rischio che i civili - rimasti intrappolati - vengano uccisi, feriti, presi d'assalto, usati come scudi umani o sfollati a causa dei combattimenti".

Lo scorso 20 gennaio, l'esercito turco, aiutato da ribelli siriani sostenuti da Ankara, ha lanciato un'operazione denominata "Ramoscello d'Olivo" nel nord siriano per "ripulire" Afrin dalle Unità di Difesa del Popolo (Ypg), milizie curde sostenute da Washington, ma considerate dalla Turchia un "gruppo terroristico".