Lombardia, Fontana: legislatura storica, noi gruppo più numeroso

Milano, 16 mar. - "Ci prepariamo ad una legislatura storica e il Consiglio Regionale avrà un ruolo fondamentale nei prossimi cinque anni. Nella mia precedente esperienza decennale da sindaco di Varese ho sempre avuto la massima collaborazione con il consiglio comunale e farò altrettanto adesso da governatore lombardo, con i rappresentanti scelti dai cittadini lombardi. Sono contento che il gruppo della Lega, il più numeroso, un gruppo che vedo già unito, coeso e motivato, sia formato da componenti esperti, molti dei quali hanno già all`attivo rilevanti esperienze istituzionali nei loro territori". Lo ha detto, al termine dell'incontro stamane in via Bellerio con i 28 nuovi consiglieri regionali lombardi della Lega, il neo eletto presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Alla riunione ha partecipato anche Paolo Grimoldi, deputato e segretario della Lega Lombarda: "Siamo la prima forza politica in Lombardia e la nostra priorità saranno i bisogni dei lombardi - ha affermato - Saremo il sindacato del nostro territorio e la prima battaglia da combattere, in sinergia con i nostri tanti parlamentari eletti a Roma, sarà la concretizzazione dell`accordo raggiunto sulle maggiori forme di autonoma per la nostra Regione che presto avrà la possibilità di gestire maggiori competenze e conseguenti maggiori risorse. Questa sarà una legislatura - ha concluso - di cambiamento epocale per la Lombardia, grazie alla Lega: siamo tutti al lavoro per fare della nostra Lombardia, oggi una delle quattro regioni motore dell`Europa, la Regione più importante in Europa".