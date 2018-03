G. Grillo: presidenza Camera a M5s per taglio vitalizi

Roma, 16 mar. - "Nella massima trasparenza abbiamo incontrato tutte le forze politiche in Parlamento. A loro abbiamo ribadito che il M5s è la prima forza politica del Paese votata da 11 milioni di italiani, con il 36% dei deputati, e per questo crediamo che la presidenza della Camera vada affidata a noi. Non per avere una poltrona ma per poter lavorare al servizio dei cittadini tagliando i vitalizi". Lo ha detto la capogruppo in pectore del Movimento 5 Stelle Giulia Grillo parlando con i telegiornali alla Camera.