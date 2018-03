Moro, Calderoli: ex brigatisti assassini pontificano in Tv

Roma, 16 mar. - "Attenzione a continuare a dare spazio e visibilità ai 'cattivi maestri'. Nel giorno in cui piangiamo le cinque povere vittime della strage di via Fani dobbiamo vedere in Tv, in prima serata, chi ha versato il loro sangue, chi ha ideato e gestito il sequestro di Aldo Moro, blaterare, parlare e predicare, dobbiamo vedere i carnefici che pontificano davanti alle telecamere mentre le loro vittime passano quasi in secondo piano. Intanto a Milano vengono diffusi volantini in cui sostanzialmente si invita ad uccidere gli agenti e i carabinieri, mentre il criminale che qualche settimana fa nella manifestazione di Piacenza ha aggredito e picchiato un carabiniere si vanta con una lettera pubblica e dice che lo rifarebbe ancora perché era giusto farlo". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega.

"Ma ci rendiamo conto - aggiunge - di che pericolosa deriva stiamo rischiando? Oggi piangiamo i cinque martiri di via Fani: il loro sacrificio è un monito per tutti noi perché un simile orrore non si ripeta".