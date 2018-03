Centrodestra, Toti: giusto richiamo Brunetta a correttezza

Genova, 16 mar. - "Non si tratta di giocare a rubamazzetto, fa bene Brunetta a richiamare al dialogo istituzionale e alla correttezza dovuta tra le forze politiche". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, commentando le ultime dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta.

"Riterrei un governo costruito su programmi molto diversi, come quelli del centrodestra, del Pd e dei 5 stelle -ha spiegato il governatore ligure- un governo poco potabile per gli elettori italiani, che si sono espressi in modo chiaro".

"Altra cosa -ha concluso Toti- è il dialogo istituzionale sulla presidenza delle Camere dove spero che tutti i partiti si parlino per trovare due figure di garanzia, punti di riferimento ed equilibrio in una legislatura complicata da portare avanti".