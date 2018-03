Save the Children: rischio epidemie per migliaia bambini Rohingya -3

Roma, 16 mar. - Con ulteriori fondi aumenterebbe in modo significativo anche il supporto alle comunità ospitanti di Cox`s Bazar, sulle quali l`arrivo di centinaia di migliaia di rohingya ha avuto un impatto pesante, come l`aumento della competizione nel mercato del lavoro, la deforestazione e l`inflazione. Sarebbe invece possibile rafforzare i servizi governativi dedicati alla salute e all`educazione e dei mezzi di sussistenza e lo sviluppo di piccole attività, così come la realizzazione di vivai per la riforestazione.

Il Piano di risposta chiede anche 47 milioni di dollari per l`accesso all`educazione di oltre mezzo milione di bambini rohingya e della comunità ospitante di Cox`s Bazar: sono necessarie almeno 5.000 classi attrezzate con insegnanti qualificati e facilitatori. In situazioni come il passaggio del monsone, le classi rappresentano un luogo vitale per la prevenzione dei disastri. (Segue)