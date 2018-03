Save the Children: rischio epidemie per migliaia bambini Rohingya -2

Roma, 16 mar. - Sulla base degli attuali livelli di malnutrizione [4] il Piano congiunto avverte che "qualsiasi epidemia porterebbe via rapidamente la vita di migliaia di bambini malnutriti". Per smaltire i rifiuti umani sono necessari 50.000 latrine e almeno 30 strutture.

"A meno che i lavori di preparazione al monsone non siano intensificati con urgenza, includendo il rafforzamento delle infrastrutture chiave e la ricollocazione delle famiglie maggiormente vulnerabili in aree più sicure, le condizioni meteorologiche in arrivo getteranno Cox`s Bazar nel caos. Vedremo tante case distrutte, strade e insediamenti allagati e ponti frantumati, così come c`è il rischio di frane letali. Un disastro nel disastro, che minaccia la vita di migliaia dei bambini", ha proseguito Burger.

Il Piano congiunto di risposta include fondi per ampliare i lavori di preparazione al monsone, per assicurare la distribuzione di cibo a centinaia di migliaia di rohingya, per offrire un migliore accesso ai servizi sanitari e per rafforzare i rifugi. "È cruciale che i donatori finanzino completamente il Piano, specie con la stagione delle piogge dietro l`angolo", ha affermato Burger. "Diversi paesi hanno già donato con generosità, ma la portata dei bisogni è talmente ampia da richiedere questo impegno ancora una volta".(Segue)