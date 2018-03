Save the Children: rischio epidemie per migliaia bambini Rohingya

Roma, 16 mar. - Con l`avvicinarsi della stagione dei monsoni, nei campi di Cox`s Bazar che ospitano i rifugiati rohingya il rischio di una nuova e devastante crisi sanitaria è altissimo. A denunciarlo è Save the Children, l`Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, in occasione del lancio di un Piano congiunto di risposta alla crisi con il quale le Nazioni Unite e alcune organizzazioni non governative internazionali chiedono risorse per far fronte ai bisogni dei rifugiati rohingya e della comunità bengalese ospitante.

"Un quarto delle toilette e la metà dei pozzi all`interno dei campi verranno danneggiati dalle piogge monsoniche. La combinazione di rifiuti umani straripanti e acque alluvionali è la ricetta per un disastro. Abbiamo già avuto epidemie di morbillo e difterite e ora, con un sovraffollamento estremo, allarmanti livelli di malnutrizione tra i bambini sotto i cinque anni e il monsone alle porte, ci aspettiamo un`altra emergenza sanitaria", ha dichiarato Myryam Burger, specialista per la salute di Save the Children a Cox`s Bazar.(Segue)