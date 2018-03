Redditi, Grasso batte Boldrini. Zeller "paperone" dei capigruppo

Roma, 16 mar. - Pietro Grasso sopravanza nettamente Laura Boldrini nella classifica dei redditi dei parlamentari, come risulta dalla documentazione fiscale e patrimoniale pubblicata sui siti delle due Camere. Il presidente del Senato, che è anche un alto magistrato in pensione, ha dichiarato nel 2017 (dichiarazione dei redditi 2016) 321.195 euro di reddito imponibile, la numero uno di Montecitorio si ferma a 137.337 euro.

Più in generale, dai dati resi noti dagli uffici parlamentari, al Senato il 'paperone' dei capigruppo si conferma Karl Zeller del gruppo Per le autonomie, di professione avvocato, che dichiara 385.102 euro contro, però, gli oltre 450 dell'anno scorso. Al secondo e al terzo posto per reddito Mario Ferrara (Gal) con 177.521 euro e il capogruppo del Pd Luigi Zanda con un imponibile di 140.879 euro. Inseguono il gruppo di testa Loredana De Petris (Gruppo Misto) con 139.411 euro e Paolo Romani (FI) con 127.618 euro.

Nella fascia sotto i centomila euro si collocano Vilma Moronese (M5s) con 99.699 euro, Laura Bianconi (Alternativa popolare) con 97.761, Gian Marco Centinaio (Lega) con 96.458 euro, Maria Cecilia Guerra (Articolo 1) 95.858, Gaetano Quagliariello (Federazione della Libertà) con 91.666 euro e Lucio Barani (Ala) con 90.109 euro. Il più 'povero' di tutti è Antonio Scavone (Noi con l'Italia) con 68.056 euro.

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, queste le posizioni dei capigruppo uscenti. Ettore Rosato (Pd) dichiara 93.166 euro di reddito imponibile. Nessuna variazione patrimoniale da segnalare. Matteo Mantero (ultimo nella 'rotazione' dei capigruppo pro tempore del M5S, usanza già rivista nella legislatura che sta per iniziare) dichiara un reddito imponibile di 102.274 euro e nessuna variazione patrimoniale rispetto all'anno precedente. Renato Brunetta di Forza Italia risulta avere un reddito imponibile di 217.473. Fabio Rampelli (FdI) dichiara 96.196 euro. Massimiliano Fedriga (Lega) dichiara di aver venduto, nel 2016, una Bmw 320d, sostituita con l'acquisto di una Volvo V60. Il suo imponibile è di 98.905 euro. 93.341 quello dichiarato dal presidente dei deputati di Democrazia solidale-Centro democratico. Sono 93.171 gli euro dichiarati da Saverio Romano, capogruppo di Noi con l'Italia-Sc per l'Italia-Maie, 87.399 da Maurizio Lupi di Alternativa popolare, 98.471 da Francesco La Forgia (Art. 1-Mdp), 96.811 da Giulio Marcon (Si-Possibile) e 189.013 dal presidente del Misto Pino Pisicchio.