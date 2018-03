La7, Cairo: ascolti +20% nei primi due mesi e mezzo 2017

Milano, 16 mar. - La7 "sta facendo un incremento del 20% degli ascolti nei primi due mesi e mezzo dell`anno e questo porterà, e sta portando, un incremento della pubblicità". Lo ha detto il patron di Cairo Communication, Urbano Cairo.

Nel 2018, ha proseguito, "credo che La7 avrà un primo trimestre molto buono, con un bel segno più da gennaio a marzo. La tv sta facendo numeri importantissimi nei primi due mesi e mezzo non solo per motivi legati alle elezioni, perché La7 già prima stava facendo buoni ascolti, che stanno crescendo rispetto allo scorso anno in cui ci fu il cambio di mix, quindi una discontinuità forte".