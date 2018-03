Moro, Meloni: pensiero e ringraziamento a forza ordine

Roma, 16 mar. - "40 anni fa l'attentato terroristico delle brigate rosse in via Fani nel quale persero la vita cinque uomini delle forze dell'ordine. A loro e a tutti i patrioti che ogni giorno mettono la propria vita al servizio dello Stato e della nostra sicurezza il mio pensiero e il mio ringraziamento. Restituirgli dignità è per Fratelli d'Italia un dovere: subito stipendi adeguati, implementi agli organici ed equipaggiamenti adeguati". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.