Oxfam, al via la commissione indipendente anti-abusi -6

Roma, 16 mar. - Nasce il "passaporto umanitario"

L`istituzione della Commissione è una delle misure adottate da Oxfam per migliorare le sue politiche di safeguarding, su cui - già nelle scorse settimane - è stato deciso di aumentare le risorse e migliorare le procedure. Sono inoltre stati annunciati provvedimenti per garantire che nessuno dello staff fornisca referenze per conto di Oxfam senza previa approvazione di un soggetto terzo accreditato.

Oxfam lavorerà inoltre con altri attori del settore per mettere a punto un sistema di `passaporto umanitario` fondamentale per impedire a chi ha compiuto reati di passare da un`organizzazione all`altra. I processi di denuncia anonima già esistenti, infine, saranno rafforzati per incoraggiare chiunque sia stato vittima o testimone di abusi a farsi avanti.