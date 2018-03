Oxfam, al via la commissione indipendente anti-abusi -4

Roma, 16 mar. - "Ho deciso di far parte di questa Commissione perché è essenziale capire cosa non abbia funzionato in passato, quanto le azioni intraprese da Oxfam dal 2011 siano efficaci per ridurre il rischio di tali incidenti e come l`organizzazione possa concretamente impegnarsi per far sì che certi fenomeni non si ripetano. - ha detto Katherine Sierra - È fondamentale imparare a gestire nel modo più appropriato e trasparente possibile casi di questa natura, se mai dovessero verificarsi in futuro, fornendo il giusto supporto alle vittime. Non vedo l`ora di incominciare a lavorare con gli altri colleghi alla ricerca di linee guida che saranno essenziali per Oxfam e, speriamo, per tutto il settore umanitario e della cooperazione allo sviluppo".

"Nutro una grande ammirazione per il lavoro di Oxfam e di altre organizzazioni umanitarie. - ha aggiunto Zainab Bangura - Chi lavora in queste organizzazioni spesso mette a rischio la propria vita per aiutare persone che si ritrovano in condizioni terribili. Per questo le notizie dello scandalo di Haiti ci hanno preoccupato. Metteremo le vittime di abusi al centro del nostro lavoro per rendere il settore umanitario un luogo sicuro per tutti."(Segue)