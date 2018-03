Oxfam, al via la commissione indipendente anti-abusi -3

Roma, 16 mar. - Gli altri commissari sono:

Aya Chebbi, co-fondatrice di Voice of Women Initiative e presidente fondatore dell'Afrika Youth Movement; James Cottrell, ex Global Chief Ethics officer, Chief Sustainability e Corporate Responsibility officer presso Deloitte America; Musimbi Kanyoro, presidente e CEO del Fondo globale per le donne; Birgitta Ohlsson, deputata ed ex ministro svedese per le politiche europee; Katharina Samara-Wickrama, direttrice del programma Issues Affecting Women (IAWP) presso la Oak Foundation.

Il lavoro della Commissione

La Commissione indipendente presenterà un rapporto con chiare indicazioni su cosa Oxfam - e più in generale il settore umanitario - possono fare per generare una cultura di tolleranza zero nei confronti di ogni genere di molestia e abuso. I risultati della Commissione saranno resi pubblici.(Segue)