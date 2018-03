Oxfam, al via la commissione indipendente anti-abusi -2

Roma, 16 mar. - La Commissione: obiettivi e composizione

La Commissione indipendente avrà l`incarico di approfondire tutti gli aspetti della cultura, delle politiche e delle pratiche di Oxfam relative alla tutela del personale, dei propri volontari e dei beneficiari in tutto il mondo. Per questo motivo sarà co-presieduta e composta da alcuni dei più autorevoli esponenti per la difesa dei diritti delle donne a livello mondiale.

Zainab Bangura, dopo l`esperienza come ministro degli esteri e della cooperazione internazionale della Sierra Leone, è stata fino a poco tempo fa Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i casi di violenza sessuale nei conflitti.

Katherine Sierra invece - dopo essere stata vicepresidente della Banca mondiale con delega alle risorse umane e allo sviluppo sostenibile - ha co-diretto una task force globale della Banca Mondiale per la lotta alla violenza di genere.(Segue)