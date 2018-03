M5s, Anzaldi: furbetti eletti ma zero denunce, Di Maio bugiardo

Roma, 16 mar. - "In pieno scandalo Rimborsopoli, in campagna elettorale Di Maio andò in tv dalla D`Urso ad annunciare: `Ho fatto firmare ai furbetti la rinuncia alla candidatura, se non lo faranno li denuncio chiedendo un risarcimento danni`. Come al solito era una bugia, propalata a milioni di persone in quella come in altre trasmissioni tv tra le maggiori per numero di ascoltatori. Di Maio illustrava addirittura la fattispecie di reato, il danno di immagine, ma era una bufala. Quale è il raggiro più grave, la truffa dei falsi bonifici o le menzogne a milioni di italiani dette da chi vorrebbe fare il presidente del Consiglio?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Sono passati oltre dieci giorni dal voto - prosegue Anzaldi - tutti i furbetti M5s che hanno truffato gli elettori coi falsi bonifici sono stati regolarmente eletti, come denunciavamo prima delle elezioni, ma nessuno ha rinunciato alla poltrona, né tantomeno si ha notizia di eventuali denunce di Di Maio. In quale Procura il leader M5s ha depositato la citazione giudiziaria? Che fine hanno fatto le espulsioni tanto annunciate, alle quali starebbero lavorando ormai da quasi due mesi i probiviri del loro partito? Cecconi, Martelli, Buccarella e gli altri sono mai stati denunciati? Non risulta. Intanto Giulia Sarti, la deputata che girava i falsi bonifici al fidanzato, assunto come collaboratore, ha annunciato che la sua autosospensione farlocca è finita con la fine della campagna elettorale, ora è tornata a pieno titolo nel gruppo M5s. Passata la festa, gabbato lo santo". "Era l`ennesima presa in giro in una truffa colossale perpetrata umiliando la buona fede degli elettori. Le Iene, che hanno avuto il merito di scoperchiare questo raggiro targato cinque stelle, andranno da Di Maio e dalla decina di furbetti eletti a chiedere conto di queste ulteriori menzogne? Speriamo", conclude Anzaldi.