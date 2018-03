Moro, Gasparri: ricordo va anche agli eroi della sua scorta

Roma, 16 mar. - "Quarant'anni fa, in via Fani a Roma, veniva sequestrato, poi trucidato, Aldo Moro e con lui venivano uccisi gli uomini della sua scorta: i due carabinieri, Oreste Leonardi e Domenico Ricci, e i tre poliziotti Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Nel ricordare Moro oggi il nostro pensiero va soprattutto agli appartenenti alle forze di sicurezza che si sono immolati per la lotta al terrorismo". Lo dichiara Maurizio Gasparri (Fi).

"Insieme ai cinque eroi di via Fani - prosegue - tanti altri, negli anni precedenti e in quelli successivi, hanno pagato con la vita la loro dedizione allo Stato. A loro va il nostro pensiero mentre vediamo una rivalutazione asettica di troppi personaggi protagonisti di quella stagione di terrore, esibiti in televisione o altrove come fossero dei reduci di guerra e non degli spietati assassini. La lotta al terrorismo fu vinta grazie alla linea della fermezza che ancora oggi va riproposta nei confronti di altre minacce di altro genere".

"A quarant'anni di distanza si può e si deve ribadire - afferma ancora Gasparri - la chiara matrice di quella strage, quella rossa e comunista delle Brigate rosse. Per anni dietrologie, invenzioni e menzogne hanno cercato di trasformare delle fanfaluche in verità. Sono lieto di aver contribuito nella commissione Moro, ricostituitasi nella scorsa legislatura, a contrastare opere di vera e propria mistificazione che hanno trovato anche risalto in iniziative editoriali deliranti. Ricordo gli scontri avuti in commissione con chi ha divulgato bugie offendendo così anche la memoria di quei martiri della legalità".