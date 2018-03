Enel, al via nuova produzione di pannelli fotovoltaici 2.0 -2

Catania, 16 mar. - "Il lancio di questa nuova tecnologia fotovoltaica rappresenta non solo un traguardo da un punto di vista dell'eccellenza tecnologica Italiana, ma anche il presupposto per il rilancio della fabbrica 3SUN e la valorizzazione delle competenze delle sue maestranze - ha sottolineato Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, la divisione globale per le energie rinnovabili di Enel -. Grazie alla nuova linea di produzione, potremo rafforzare la nostra leadership a livello globale nel settore delle rinnovabili, imprimendo al contempo un impulso decisivo all'espansione del nostro hub tecnologico di Catania, realizzato con orgoglio qui in Italia. Auspichiamo - ha concluso - che questa operazione sia da stimolo per l'intera filiera produttiva italiana del settore e del fotovoltaico in generale".

"Questa fabbrica ha una storia che viene da lontano e che è sempre stata caratterizzata dalla vocazione all`innovazione - ha affermato il sindaco di Catania, Enzo Bianco -. Questa storia si conferma e rafforza oggi grazie ad Enel che produrrà qui, nella nostra Catania, una tecnologia in grado di competere con le migliori presenti sul mercato. Gli investimenti effettuati consentiranno allo stabilimento di crescere e di posizionare strategicamente l`Italia in un settore cruciale a livello globale. Batteremo la concorrenza, soprattutto quella asiatica che produce a bassissimo costo, puntando sulla qualità. Questo è il destino dell`Europa, il nostro futuro e, in particolare, quello della Sicilia che deve guardare avanti facendo leva su produzioni di qualità e sull`intelligenza dei suoi giovani".

Un balzo tecnologico non indifferente, rappresentato dal nuovo modello di pannello fotovoltaico: l`efficienza, infatti, passerà dal 10% del modello precedente a circa il 18% con il pannello bifacciale del 2018 e a circa il 20% con il pannello bifacciale HJT dal 2019 in poi. La potenza massima toccherà i 360W per pannello nel 2018 e i 395W per pannello dal 2019 in poi, rispetto ai 140W precedenti. La "bifaccialità" permetterà di catturare la radiazione solare anche dalla superficie posteriore ed ottenere una produzione di energia maggiore di circa il 10-15%, con conseguente possibilità di installare un numero minore di pannelli e ridurre la superficie impegnata. Inoltre, mentre i precedenti moduli garantivano un ciclo di vita fino a 25 anni, i nuovi pannelli possiedono una robustezza tale da consentire una durata superiore a 30 anni, con alte prestazioni anche in situazioni climatiche estreme.

Nel dettaglio, il progetto `3SUN 2.0` si articola in tre fasi: la prima, al via nel secondo trimestre 2018, prevede la realizzazione di una nuova linea di assemblaggio di celle in cristallino per la produzione di pannelli con architettura bifacciale, con una capacità produttiva massima di 80 MW/anno. La seconda, passa per l`installazione di una nuova linea produttiva di celle di tipo HJT, operativa dal primo trimestre 2019, con una capacità produttiva massima di 110 MW/anno. Nella terza fase, infine, si arriverà al raddoppio della capacità produttiva della linea HJT fino al raggiungimento di un livello di 200 MW/anno nel terzo trimestre 2019, che potranno arrivare a 250 MW/anno, con future ottimizzazioni. La fabbrica opererà in regime di ciclo continuo, 24 ore al giorno 365 giorni l`anno, e vedrà la produzione, alla fine della riconversione tecnologica, di circa 1.400 pannelli al giorno per un totale di circa 500 mila pannelli l`anno.

Grazie al nuovo investimento l`Innovation Lab, che insieme alla fabbrica 3SUN compone il polo tecnologico siciliano di Enel, diventerà un campus d'eccellenza nel campo dell'innovazione e un acceleratore di imprenditorialità giovanile destinato a stimolare la ricerca nel settore energetico. Ospiterà start up locali e nazionali, centri di ricerca di grande rilevanza nazionale e internazionale, avrà collegamenti con il mondo dell`innovazione anche tramite gli Innovation Hub di Enel in modo da costituire un luogo d`incontro delle eccellenze nel campo delle tecnologie innovative.