Londra, 16 mar. - "Non voglio creare alcuna ambiguità. Non stiamo andando via dalla Libia, non stiamo scappando. In Libia la produzione si sta riducendo e arriverà a 200mila barili a fine piano". Lo ha detto l'ad di Eni, Claudio Descalazi, nella presentazione del Piano al 2021 agli analisti. "Stiamo crescendo nel Far East e in Indonesia. Anche l'Egitto sta crescendo, in Libia non stiamo uscendo ma in 8 anni non è stato possibile fare nuovi progetti".