Moro, Sisto (Fi): suo assassinio attacco a democrazia

Roma, 16 mar. - "La strage di via Fani resta una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Per questo Forza Italia si è fortemente impegnata perché fosse istituita una Commissione di inchiesta sul caso Moro. Ne ho fatto parte conducendo un lavoro che, pur senza pretese di esaustività, è stato guidato da un unico faro: l'accertamento della verità, senza tentennamenti ". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Nel caso Moro restano zone d'ombra, alcune scelte, commissive ed omissive, che non sono state chiarite. D'altra parte il lavoro parlamentare non è stato solo un supplemento di indagine ma anche un modo autorevole per riaffermare dei valori, come la libertà e la democrazia, che si volevano uccidere insieme a Moro", conclude.