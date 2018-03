Eni, Descalzi: su caso Nigeria rilassato, so ciò che ho fatto

Londra, 16 mar. - Sul caso Nigeria "sono così rilassato perchè so quello che abbiamo fatto e adesso abbiamo la possibilità di spiegarlo perchè c'è un processo. Io non penso a me, penso a me come compagnia". Lo ha detto l'ad di Eni rispondendo a una domanda di un analista sulle vicende giudiziarie legate alla Nigeria in occasione della presentazione del piano 2018-21.

"Sono stato così occupato a lavorare da non pensare per un solo momento al caso Nigeria altrimenti non avrei potuto fare quello che ho fatto con le mie persone, non potrei fare quello che faccio per la società", ha aggiunto Descalzi.