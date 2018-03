Renzo Tondo candidato centrodestra a governatore Fvg

Roma, 16 mar. - Il candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia indicato dalla coalizione di centro-destra (FI, FdI, Lega, Nci) è Renzo Tondo.

"Tondo, che alle recenti elezioni politiche ha sconfitto nel collegio uninominale di Trieste il governatore uscente Deborah Serracchiani - si legge in una nota - è la figura che meglio di ogni altra può assicurare alla regione Friuli Venezia Giulia una guida di alto livello. La sua grande esperienza, la perfetta conoscenza della macchina regionale, la coerenza di un impegno politico nel centro-destra ne fanno il candidato ideale per vincere e soprattutto per assicurare alla Regione cinque anni di buon governo al servizio dei cittadini, quello che la coalizione propone agli elettori a livello nazionale e locale".