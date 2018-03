Brunetta: Salvini leader Lega, leadership coalizione si conquista

Roma, 16 mar. - "Salvini non è il leader del centrodestra, è semplicemente il leader del partito che all'interno del centrodestra ha avuto più voti e che sulla base delle regole che ci siamo dati ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo. Nulla in contrario all'amico Salvini, solo che la leadership di una coalizione si conquista giorno per giorno con la fiducia, la condivisione e la pari dignità". Lo ha ribadito Renato Brunetta, di Forza Italia, ai microfoni del Giornale Radio Rai.