Francia, ferrovieri scioperano per 36 giorni contro riforma Sncf

Parigi, 16 mar. - La primavera rischia di essere complicata per chi si vuole spostare in treno in Francia. I sindacati della Sncf - le ferrovie di Stato transalpine - hanno lanciato ieri un appello ad uno sciopero per un totale di 36 giorni fra il 3 aprile e il 28 giugno, con un ritmo di due giorni di sciopero a settimana. Motivo del contenzioso: la riforma della Sncf e la fine dei contratti speciali dei ferrovieri lanciata dal presidente Emmanuel Macron che è così alla sua prima grande prova di forza.

Un nuovo incontro fra i quattro sindacati della categoria è previsto il 21 marzo, vigilia di una giornata di manifestazioni, per precisare le modalità della mobilitazione. Entro il 21 il governo conta di proseguire i negoziati per cercare di risolvere il braccio di ferro. Altri movimenti di protesta sono previsti a Ratp e Air France.