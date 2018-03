Cottarelli: io premier? Cosa campata in aria

Roma, 16 mar. - "L'unica cosa che non spero è diventare presidente del Consiglio. La cosa comunque mi pare proprio campata per aria. Non credo che Mattarella mi offrirebbe un incarico esplorativo, serve un esperto di politica ed io non lo sono". Così l'economista Carlo Cottarelli, questa mattina ai microfoni di Gerardo Greco a Gioco a Premier su Rai Radio 1.

"L'alleanza M5S e Lega mi pare l'unica che rimanga sul tappeto - osserva Cottarelli - e ci sono delle affinità: direi una certa avversione all'Europa e all'euro e poi questa speranza di poter far crescere l'Italia aumentando il livello dio deficit; magari non sono anti 3% ma aumentandolo rispetto al livello attuale. Al momento credo che l'opinione pubblica sia dell'idea che più deficit faccia bene all'Italia. Nel caso ci fosse un governo M5S-Lega, non penso che nel breve periodo ci sarebbero contraccolpi sui mercati. Poi certo se annunciassero da un momento all'altro l'uscita dall'euro, contraccolpi ci sarebbero eccome... però insomma penso anche che non si debba fare terrorismo mediatico. Quello di cui c'è bisogno oggi non è una cura economica così forte come quella del 2011-2012 perché non siamo in emergenza".