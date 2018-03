Brunetta: tutti con Salvini ma è e resta leader della sola Lega

Roma, 16 mar. - "Siamo tutti con Matteo Salvini - partendo da un rapporto di pari dignità, fondato sulla collegialità, senza dissensi o tensioni - nel suo tentativo di formare il prossimo governo di centrodestra". Tuttavia "è e resta il leader della sola Lega". Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"All'interno della nostra coalizione ci eravamo dati una regola: il partito che avrebbe preso più voti alle elezioni politiche avrebbe avuto l`onore e l`onere di indicare il presidente del Consiglio. Quel partito è stato la Lega e il candidato premier è legittimamente Salvini, al quale va il nostro appoggio e la nostra incondizionata lealtà. Chiarito questo aspetto non irrilevante - aggiunge Brunetta - ricordo a me stesso che il centrodestra, vivaddio, non ha un solo leader, ma almeno tre: Silvio Berlusconi, lo stesso Salvini e Giorgia Meloni. Salvini rappresenta il centrodestra unito, in questa delicata fase, per tentare di dare un governo al Paese, ma è e resta il leader della sola Lega".