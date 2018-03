New York, 16 mar. - Un elicottero militare statunitense è precipitato oggi in Iraq, causando la morte dei sette soldati che erano a bordo. Lo ha reso noto il dipartimento della Difesa, spiegando che il Black Hawk è precipitato nell'ovest del Paese, vicino al confine con la Siria, e che non era impegnato in un'operazione di combattimento.