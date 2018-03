Carceri, Verini (Pd): una riforma di civiltà

Roma, 16 mar. - "Solo chi non ha cuore la sicurezza dei cittadini, ma vuole strumentalizzare questo tema, può sparare cinicamente contro la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata oggi dal Consiglio dei Ministri su delega del Parlamento". Lo afferma Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Giustizia della Camera.

"Altro che salva ladri. É una riforma importante, civile, che - sottolinea il deputato Dem - proverà a rendere le pene (che devono essere certe) una occasione di recupero per chi ha sbagliato. Questo devono essere le pene e le carceri. Come dice la Costituzione".

"Chi in prigione apprende un mestiere, frequenta un corso scolastico, svolge attività sociale, una volta uscito non torna a fare il delinquente. Investire in umanità - conclude Verini - significa quindi anche investire nella sicurezza dei cittadini".