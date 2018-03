Grasso riceve giornalisti askanews: evitare esito drammatico

Roma, 16 mar. - Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha ricevuto oggi a palazzo Madama una delegazione di giornalisti dell'agenzia di stampa askanews. Lo riferisce una nota.

Il caporedattore responsabile della redazione parlamentare Giovanni Tortorolo e i giornalisti del Comitato di redazione Costanza Zanchini, Daniela Mogavero e Roberto Vozzi hanno illustrato al presidente del Senato i motivi del forte allarme per il futuro della testata e per lo stato delle relazioni tra sindacato e azienda, ricordando che dal prossimo 20 marzo il governo è chiamato a decidere sulla richiesta unilaterale dell'editore per una cassa integrazione al 70% tra i giornalisti, conseguente alla dichiarazione di 58 "esuberi".

Il presidente Grasso ha espresso la propria solidarietà ai giornalisti, "condividendo - si legge ancora nel comunicato di palazzo Madama - la preoccupazione per un contesto così critico in un settore cruciale per il pluralismo e la correttezza dell'informazione. L'auspicio del presidente Grasso è che nelle prossime ore si riesca ad individuare una soluzione che impedisca un esito drammatico per i soggetti interessati, nel comune intento di potenziare l'informazione primaria fondata su esperienza e professionalità".