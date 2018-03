Moro, Lupi: nel suo esempio bisogna lavorare per il bene comune

Roma, 16 mar. - "Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapivano il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccidevano cinque agenti della sua scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. Oggi come allora ognuno di noi ha un compito, che Aldo Moro ci ha testimoniato: lavorare per il bene comune, difendere le istituzioni, dialogare per costruire e non per distruggere". Lo ha dichiarato Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi con l'Italia.

"A quarant'anni da quella strage che cambiò la vita del nostro Paese mi sembrano sempre più attuali - aggiunge - le parole che allora scrisse Giovanni Testori: 'Dove può mai giungere una società che intenda spiegar tutto politicamente, tutto politicamente decifrare (senza peraltro riuscirvi) anche e proprio nel momento in cui il cumolo degli errori, delle responsabilità, delle vergogne e dei tradimenti (e, primo fra tutti, il tradimento dell'anima) suona i suoi cupi e fatali rintocchi? Quando questi rintocchi annunciano contemporaneamente la povera morte di alcuni innocenti là, sulle strade che fin a poco prima sembravano calme e serene, e la morte morale della stessa concezione dell'esistenza, una concezione per cui dall'assalto allo Stato e dall'assassinio di cinque suoi figli non si riesce a cavare neppure un dubbio sulla sua reale capacità di consistere, anche solo storicamente e anche solo socialmente? L'uomo e la sua società stanno morendo per eccesso di realtà; ma d'una realtà privata del suo senso e del suo nome: privata, cioè, di Dio. Dunque, d'una realtà irreale. [ ] Affondare gli occhi nel nostro male tenendo presente il Dio che abbiamo lasciato o, quantomeno, il dolore d'averlo lasciato, non significa veder meno: significa vedere ancora di più; e significa, inoltre, non poter più usare la parola (quella parola che è appunto ciò che si fa carne) come menzogna; menzogna che è servita e serve per usare la carne; per colpirla, crivellarla e stenderla, assassinata, su una delle strade che avevamo costruito per il nostro bene e per la nostra vita'".