Siria, oltre 50.000 civili in fuga da offensive a Ghouta e Afrin

Adra (Siria), 16 mar. - Più di 50.000 civili sono fuggiti nelle ultime ore dalla Ghouta Orientale e da Afrin, in Siria, dove sono in corso da settimane due distinte offensive militari.

Dalla Ghouta Orientale, enclave controllata dai ribelli alle porte di Damasco, dove è in corso da metà febbraio l'offensiva del regime di Bashar al Assad, sono scappate ieri circa 20.000 persone. Altre 30.000 hanno invece lasciato Afrin, l'enclave curda nel Nord della Siria, dove è in atto dal 20 gennaio scorso l'operazione lanciata dalla Turchia contro i combattenti curdi delle Unità di difesa del popolo, alleati degli Usa, ma considerati dei "terroristi" da Ankara. Oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito di altre 2.500 persone fuggite da Afrin dalla mezzanotte di ieri.

Le truppe di Bashar al Assad hanno ormai ripreso il controllo di circa il 70% di Ghouta, ultima roccoforte ribelle alle porte di Damasco; secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sono oltre 1.260 i civili uccisi e migliaia quelli rimasti feriti in quasi un mese di bombardamenti.

Le forze turche hanno invece quasi completamente circondato Afrin, ad eccezione di un unico corridoio utilizzato dai civili per fuggire dai combattimenti. Dal 20 gennaio ad oggi, secondo l'ong, almeno 245 civili, tra cui 41 bambini, sono rimasti uccisi. La Turchia ha smentito di aver fatto vittime civili. (con fonte Afp)