Ministero Lavoro: premi produttività, 30.979 contratti depositati -2

Roma, 16 mar. - A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, è possibile indicare, all'atto del deposito telematico dei contratti aziendali, la richiesta di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti nazionali di riferimento o dalle disposizioni vigenti.

Alla data del 15 Marzo 2018 sono state compilate 1.046 dichiarazioni di conformità (moduli) di cui 603 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 443 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.

765 dichiarazioni si riferiscono a contratti tuttora "attivi", di cui 407 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 358 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione.

Risultano essere state accettate da INPS 312 istanze di sgravio contributivo presentate da aziende la cui sede per il 69% è a Nord, per il 18% al Centro e per il 13% a Sud.

Queste risultano fare riferimento per il 57% ad aziende nel settore dei Servizi e per il 43% ad aziende nel settore dell'Industria.

In termini di dimensione aziendale la distribuzione risulta per il 43% in aziende con numero di dipendenti inferiore a 50, il 43% in aziende con numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e il 14% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.