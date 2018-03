Roma, 16 mar. - "Non sta né in cielo né in terra che Salvini sia candidato premier e ottenga la presidenza del Senato. O c'è collegialità e pari dignità o salta tutto. O si torna allo stile Berlusconi che trattava e rappresentava veramente tutti o salta tutto. Siamo stati sempre accusati di voler fare inciuci, se ora li fa Matteo finisce fuori gioco". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a La Stampa.