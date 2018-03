Da lunedì consultabili on line dichiarazioni redditi parlamentari

Roma, 16 mar. - Da lunedì sono consultabili on line le dichiarazioni patrimoniali di senatori e deputati, assieme a quelle dei rappresentanti del governo, e alle spese elettorali.

I bollettini delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi di tutti i Senatori della XVII Legislatura, di tutti i ministri, viceministri e sottosegretari di Stato non parlamentari del governo Gentiloni Silveri, nonché dei tesorieri e dei dirigenti non parlamentari di associazioni, movimenti o partiti politici, presentate in relazione alla legge del 5 luglio 1982, n. 441, e all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono consultabili secondo le modalità tradizionali da lunedì 19 marzo 2018 - fa sapere il Senato in una nota - oltre ad essere già diffusi online nel sito www.parlamento.it e nel sito www.senato.it (art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito nella legge n. 13 del 2014).

La documentazione è a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. La consultazione potrà essere effettuata dalle ore 10 alle ore 19 nel corso della settimana lavorativa presso il Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, situato al Palazzo della Sapienza, Corso Rinascimento n. 40.

Il Bollettino delle dichiarazioni patrimoniali, dei redditi e delle spese elettorali per l'anno 2017, presentate dai deputati della XVII legislatura ai sensi della legge n. 441 del 5 luglio 1982 - già diffuse on-line nei siti www.parlamento.it e www.camera.it, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 149 del 2013, convertito nella legge n. 13 del 2014 - è consultabile da tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati a partire da lunedì 19 marzo 2018 - spiega la Camera - nel corso della settimana lavorativa, dalle ore 10 alle ore 19, presso il Servizio Prerogative e Immunità, sito al 2° piano del Palazzo dei Gruppi, via Uffici del Vicario n. 21.