Israele, ministro Kahlon: Netanyahu si dimetterà se incriminato

Gerusalemme, 16 mar. - Moshe Kahlon, ministro delle Finanze della coalizione governativa israeliana, ha dichiarato che il Primo ministro Benjamin Netanyahu sarà costretto a dimettersi se fosse incriminato. Le dichiarazioni di Kahlon danno una idea della vulnerabilità della coalizione di destra, appena uscita dalla crisi che minacciava di farla cadere e nella quale i guai del Primo ministro con la polizia passano per essere stati un fattore preponderante.

La polizia ha raccomandato a febbraio l'incriminazione di Netanyahu per due vicende di presunta corruzione. Anche una terza vicenda, detta Bezeq, dal nome del grande gruppo israeliano di telecomunicazioni, potrebbe rivelarsi particolarmente pericolosa per il Primo ministro, al potere da circa 12 anni in totale.

I leader della sua coalizione, fra cui Moshe Kahlon, capo del partito Kulanu (centro destra), si sono riservati di dissociarsi dal premier. Hanno detto di attendere la decisione del procuratore generale di incriminare o meno il Primo ministro.