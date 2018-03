Nucleare Iran, a Vienna incontro sull'intesa minacciata da Trump

Roma, 16 mar. - L'Iran e le grandi potenze mondiali si sono incontrati oggi a Vienna per fare il punto sull'accordo relativo al programma nucleare iraniano raggiunto nel 2015, un'intesa pesantemente minacciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Questa riunione trimestrale esamina l'accordo entrato in vigore nel gennaio 2016 per garantire la natura strettamente pacifica del programma nucleare iraniano in cambio della revoca delle sanzioni internazionali. Arriva in un contesto molto delicato in cui Donald Trump annuncerà il 12 maggio se, come ha suggerito, il suo Paese si ritirerà dall'accordo e procederà con il ripristino il regime di sanzioni contro la Repubblica islamica.

Il siluramento del segretario di Stato americano Rex Tillerson, favorevole a continuare ad aderire alla storica intesa, rafforza le incertezze. Il suo successore, Mike Pompeo, ex direttore della Central Intelligence Agency (CIA), è infatti a favore di una linea dura contro l'Iran. (Segue)