Mocerino: lezione di Moro da statista Dc è modernità

Napoli, 16 mar. - "Oggi cade il 40esimo anniversario della strage di Via Fani e del rapimento di Aldo Moro ed è in questa occasione che inizio il mio personale percorso in questa comunità, perché egli rappresenta la mia storia politica e soprattutto perché, rileggendolo, sono sempre più convinto che non ci sia nulla di più attuale della sua visione politica". Così Carmine Mocerino, presidente della Commissione regionale Anticamorra e beni confiscati della Campania, sui social network.

Per Mocerino Aldo Moro "è stato molto più delle cariche che ha ricoperto, è stato tante cose. È stato l'uomo del `compromesso storico' che oggi sui social verrebbe bollato come `inciucio' per dare del compromesso un immagine deteriore mentre invece deriva da 'cum promittere' che vuol dire 'promettere insieme'. Che cosa c'è in politica di più alto? Questa è l'operazione che Moro realizzò nella Costituente. Ma, attenzione, egli non intendeva il `compromesso' come una somma di partiti finalizzata alla gestione del potere bensì come dice bene Biagio De Giovanni una sintesi, un compromesso appunto, tra libertà e bisogni collettivi".

"Aldo Moro ci indicava un metodo attuale ancora oggi - conclude il presidente della Commissione Anticamorra della Campania - in questi giorni nel Paese si discute di somme di partiti o di gruppi parlamentari mentre invece bisognerebbe comprendere che vi è un forte desiderio di cambiamento e la vera sfida è riuscire a trovare lo strumento in grado di produrlo. Pr quanto mi riguarda credo che lo strumento sia la buona amministrazione, la responsabilità istituzionale, la serietà".