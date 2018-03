Nigeria, Amnesty accusa Eni e Shell di negligenza ambientale -6

Roma, 16 mar. - Le due compagnie petrolifere sono state informate sui risultati del lavoro di ricerca di Amnesty, con la richiesta di replica. Secondo Shell le informazioni sono false, prive di merito e non tengono conto della complessità dell`ambiente in cui opera l`azienda.

Eni ha respinto le conclusioni secondo le quali non prende immediate misure per prevenire l`inquinamento o fornisce informazioni non credibili o fuorvianti.

Amnesty presentà le sue conclusioni al governo della Nigeria, chiedendogli di rafforzare in modo significativo la normativa relativa alle aziende petrolifere che operano nel paese.