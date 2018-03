Nigeria, Amnesty accusa Eni e Shell di negligenza ambientale -5

Roma, 16 mar. - I regolamenti vigenti in Nigeria prevedono che le aziende debbano recarsi sul luogo di una fuoriuscita entro 24 ore dalla segnalazione.

Dall`analisi dei documenti aziendali, Shell ha rispettato quel termine temporale solo nel 26% dei casi, mentre Eni lo ha fatto nel 76%. La reazione di Shell si è fatta sempre più lenta, in coincidenza con la riduzione del numero di fuoriuscite riportate. In un caso, la visita sul luogo di una fuoriuscita è avvenuta 252 giorni dopo.

La reazione più lenta sin qui documentata è stata di Eni: 430 giorni per reagire a una fuoriuscita nello stato di Bayelsa. Quando l`azienda si è recata sul posto, ha calcolato la quantità di petrolio fuoriuscito misurando l`area contaminata in modo visibile: quattro barili. Amnesty International ha consultato gli esperti di Accufacts, secondo i quali questo dato non è credibile e c`è un problema rispetto al modo in cui la fuoriuscita è stata calcolata.(Segue)