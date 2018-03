Nigeria, Amnesty accusa Eni e Shell di negligenza ambientale -4

Roma, 16 mar. - Dal 2011 Shell ha segnalato 1.010 fuoriuscite, con 110.535 barili di petrolio (circa 17,5 milioni di litri) persi tra gli oleodotti e i pozzi che gestisce. Dal 2014 Eni ha segnalato 820 fuoriuscite, con 26.286 barili di petrolio (circa 4,1 milioni di litri) persi.

Secondo Amnesty, entrambe le aziende sostengono che la maggior parte delle fuoriuscite è causata da furti e sabotaggi, ma questa versione è contestata dalle comunità del Delta del Niger, che non ottengono risarcimenti se le fuoriuscite sono attribuite ad attività di terzi.

I Rivelatori hanno identificato almeno 89 fuoriuscite (46 di Shell e 43 di Eni) in cui l`attribuzione delle cause da parte delle due aziende suscita ragionevoli dubbi. Si tratta solo dei casi in cui la maggioranza dei Rilevatori è giunta alla stessa conclusione. "Consideriamo l`operato di Shell ed Eni in Nigeria volutamente irresponsabile e dunque intenzionalmente negligente: non operare nel rispetto delle leggi del paese e delle buone pratiche sta avendo un impatto devastante sui diritti umani delle comunità del Delta del Niger", ha detto Dummett.(Segue)