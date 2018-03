Nigeria, Amnesty accusa Eni e Shell di negligenza ambientale -3

Roma, 16 mar. - "Le aziende spesso ignorano per mesi le denunce di fuoriuscite. In un caso, l`Eni è intervenuta dopo oltre un anno. Il Delta del Niger è uno dei luoghi più inquinati della Terra ed è incredibile come le aziende responsabili mostrino ancora questi livelli di negligenza", ha dichiarato Mark Dummett, ricercatore su imprese e diritti umani di Amnesty International. Al termine della sua ricerca, Amnesty International ha chiesto al governo nigeriano di riaprire le indagini su 89 fuoriuscite di petrolio.(Segue)